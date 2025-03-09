加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 社會

詐團盜法院主管通訊軟體帳號借錢 宜檢分案偵辦

2025/3/9 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）台灣宜蘭地方法院某主管通訊軟體LINE帳號疑遭詐騙集團盜用，詐騙集團進而向其親友及同事借錢，所幸無人上當。宜蘭地檢署今天表示，已主動分案指派檢察官全力偵辦。

宜蘭地院某主管6日收到學童繪畫競賽衝票數網址，點閱後LINE帳號就遭盜用，當天其多名親友及同事、甚至南投地院法官也收到「現在方便借我2萬元嗎？繳一筆費用，錢我3月9日還你」訊息，還附上銀行帳號，詐騙集團甚至將地院成立的LINE群組包含庭長等共34人退群。

google news透過 Google News追蹤中央社

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，第一時間掌握犯罪訊息，已主動分案指派檢察官調查，並指揮宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊、宜蘭警分局共組專案小組全力偵辦，相關涉案銀行帳戶已納入可疑帳戶預警中心警示監控。

檢方呼籲，隨著電信網路自由化、金融交易多元化，詐騙集團利用資通訊科技發達及金融便利，不斷衍生新型態詐欺手法，民眾除對相關轉帳匯款等疑似詐騙訊息應隨時保持警戒心外，對於自身的金融、通信工具帳號也應注意管理，以免淪為詐騙集團犯罪工具。（編輯：戴光育）1140309

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：