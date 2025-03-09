詐團盜法院主管通訊軟體帳號借錢 宜檢分案偵辦

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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）台灣宜蘭地方法院某主管通訊軟體LINE帳號疑遭詐騙集團盜用，詐騙集團進而向其親友及同事借錢，所幸無人上當。宜蘭地檢署今天表示，已主動分案指派檢察官全力偵辦。

宜蘭地院某主管6日收到學童繪畫競賽衝票數網址，點閱後LINE帳號就遭盜用，當天其多名親友及同事、甚至南投地院法官也收到「現在方便借我2萬元嗎？繳一筆費用，錢我3月9日還你」訊息，還附上銀行帳號，詐騙集團甚至將地院成立的LINE群組包含庭長等共34人退群。

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宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，第一時間掌握犯罪訊息，已主動分案指派檢察官調查，並指揮宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊、宜蘭警分局共組專案小組全力偵辦，相關涉案銀行帳戶已納入可疑帳戶預警中心警示監控。

檢方呼籲，隨著電信網路自由化、金融交易多元化，詐騙集團利用資通訊科技發達及金融便利，不斷衍生新型態詐欺手法，民眾除對相關轉帳匯款等疑似詐騙訊息應隨時保持警戒心外，對於自身的金融、通信工具帳號也應注意管理，以免淪為詐騙集團犯罪工具。（編輯：戴光育）1140309