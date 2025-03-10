任內向廠商索賄 前那瑪夏區長判15年10月定讞

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（中央社記者林長順台北10日電）無黨籍高雄市那瑪夏前區長吳牧群（原名：白樣．伊斯理鍛）任職期間，被控向廠商索賄，一審判刑18年徒刑，二審改判15年10月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，吳牧群於民國107年當選第3屆那瑪夏區長後，在就職前以新台幣60萬元代價，答應陳姓包商不終止工程契約，就任區長後，先透過陳姓包商向董姓、林姓包商借款，因無力償還借款，乃自董、林2人尚未結算或後續承攬工程收取回扣抵償債務，另外，再透過陳姓包商向李姓、吳姓包商收取回扣。

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吳牧群另被控於103年第1屆區長任內，以參加原民會舉辦紐西蘭考察活動、希望贊助旅費等理由，向承攬工程尹姓包商索賄。

橋頭地方法院依貪污治罪條例判處吳男有期徒刑18年；高雄高分院認為吳男涉紐西蘭考察索賄案證據不足，改判無罪，其他索賄案情改判15年10月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：方沛清）1140310