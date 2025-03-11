台中男開車撞「館長」健身房 二審仍判5年8月

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中林姓男子應徵網紅「館長」陳之漢的健身房未果，去年6月間駕駛小貨車衝撞大門。一審被依殺人未遂判5年8月，經上訴台中高分院，今天二審駁回上訴，全案仍可上訴。

依據檢方的起訴書指出，30歲林男於民國113年5月間，到陳之漢在台中經營的「成吉思汗健身俱樂部」應徵未果，即心生不滿，欲尋機會報復。

林男因友人許男要清運廢棄物變賣，許男於113年6月12日租賃小貨車後，聯繫林男協助駕駛小貨車，當天晚間7時多，林男駕駛小貨車載許男回程途中，執意行駛到成吉思汗健身俱樂部前，接著猛踩油門，駕車衝撞俱樂部大門而駛入館內。

事故造成健身房1樓大門，與地板磁磚因高速撞擊及車身重量輾壓而破損不堪，車輛車頭也毀損，中檢偵辦後依殺人未遂罪嫌起訴林男。

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台中地院審理時，林男否認有殺人未遂、恐嚇危害安全犯意，僅坦承有毀損。但一審認為已構成殺人未遂，去年10月間判林男5年8月徒刑。

案經上訴台灣高等法院台中分院審理，二審不採信林男說法，今天宣判上訴駁回、維持原判，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1140311