凌虐學童致身心崩潰遭判刑定讞 男老師求開啟再審

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（中央社記者劉世怡台北12日電）某國小劉姓老師涉常以鼓棒打男學童頭臉、生殖器，並辱罵，致童身心崩潰陷解離狀態，遭判刑4年6月定讞。劉男聲請再審，今天開庭說，男童原就有疾病且未見傷單，不能歸責於他。

劉姓男老師去年9月底遭判4年6月有期徒刑，已入監服刑中，他日前聲請再審，以有新事證等為由，請求開啟再審，台灣高等法院今天開庭，提訊他到庭。

劉男在庭上表示，一、二審沒有審酌到受害男學童早就有疾病，即民國108年間有頭痛、腹痛等情形，而且學校護理日可佐證，因此不能歸責於他。

另外，劉男表示，判決書等附表傷單，並沒有男學童生殖器遭打到變紫色的照片，即沒有證據證明應歸責於他，且已違反證據法則及無罪推定原則。

法官庭末諭知，本件有無開啟再審事由，由合議庭評議後裁定。

全案緣於，劉男於民國107年期間擔任北部某國小音樂、聽覺藝術課老師，與10歲、國小五年級受害男學童為師生關係，劉男涉嫌常在音樂教室內以鼓棒抽打男學童頭臉、小腿等部位，造成男學童身體折磨，並進行辱罵、恫嚇甚至抽打男學童生殖器。

男學童曾因不堪受虐，向母親透露遭責罰情事，劉男得知後，反而更嚴重凌虐男學童，導致男學童不敢再將實情完整告知父母。

判決表示，男學童長期處於身心受虐、孤立無援情況，108年4月中旬起開始出現頭暈、腹痛與持續腹瀉等症狀，六年級上學期開學後，即開始發生多次解離。男學童最後無法正常就學與生活，醫院診治確診因受男老師凌虐而罹患創傷後壓力症，合併解離、轉化症狀、焦慮及身心症狀。

台北地方法院認為，劉男所為對被害男學童及其家屬身心造成巨大而難以回復傷害，依妨害幼童發育罪判處劉男有期徒刑4年6月。台灣高等法院駁回劉男上訴。最高法院去年9月底再駁回上訴，全案定讞。

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民事部分，男學童的父母提起民事訴訟，向劉男提告求償新台幣700餘萬元。台北地方法院判決劉男應賠償男學童477萬餘元、男學童的父母各100萬元，案經上訴，由二審台灣高等法院審理中。

行政訴訟部分，劉男不服遭解聘及終身不得聘任教師，提告校方、教育部，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。（編輯：方沛清）1140312