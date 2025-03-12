高雄婦擅自餵鄰居狗被咬怪沒戴嘴套 求償48萬敗訴

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄蘇姓婦人擅自到鄒姓鄰居住處餵狗時不慎被咬傷，蘇婦認為對方疏忽沒給狗上嘴套，求償48萬多，但鄒婦反駁上嘴套怎麼吃飯；高雄地院認定蘇婦無理，駁回告訴定讞。

一審高雄地方法院簡易庭審理時，鄒婦抗辯稱蘇婦有長期餵食狗狗，且事故發生時狗狗都有用鏈子束縛，加上餵飯時本來就不可能配戴嘴套，而是對方明知狗狗有不受控可能，卻擅自入屋發生親密接觸才導致憾事；此外，對方提出過失傷害刑事告訴，也已經高雄地檢署檢察官處分不起訴，據此主張此案並無過失。

法官經當庭勘驗現場監視器畫面，發現蘇婦當時拿著食物入屋主動餵食，且持續撫摸狗狗頸部，全程狗狗都有以鏈子繫住；當蘇婦突被狗攻擊時，鄒婦也有上前試圖阻止，據此判定鄒婦並無過失，判決蘇婦敗訴。

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全案經上訴二審，高雄地方法院法官認為蘇婦在半年內也曾被這隻狗攻擊，還好幸運閃開，可見蘇婦對於狗狗有攻擊性已有經驗，卻仍自行決定入屋餵食持續撫摸，既然自願冒風險接近，便不能將責任歸咎飼主。地院據此判決，駁回告訴，全案定讞。

高雄地院判決指出，鄒婦與女兒長期將狗狗飼養在自家店面，但蘇姓鄰居民國112年2月17日晚間前往鄒婦住處餵食狗狗時，狗狗突然失控咬住蘇婦左手，造成多處撕裂傷、神經損傷等，蘇婦認為對方沒給狗狗戴嘴套有過失，心有不甘，提告求償新台幣48萬多元。（編輯：陳仁華）1140312