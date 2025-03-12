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沈慶京稱看守所室友幫換引流管 北所駁：皆專業處置

2025/3/12 21:41（3/12 22:05 更新）
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台北地方法院11日下午針對前台北市長柯文哲涉貪污案開庭，並提訊威京集團主席沈慶京（圖中坐輪椅者）。 中央社記者趙世勳攝 114年3月11日
台北地方法院11日下午針對前台北市長柯文哲涉貪污案開庭，並提訊威京集團主席沈慶京（圖中坐輪椅者）。 中央社記者趙世勳攝 114年3月11日
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（中央社記者趙敏雅新北12日電）媒體報導，威京集團主席沈慶京昨天庭訊時稱，在台北看守所內假日要靠室友幫忙更換引流管。北所今天表示，沈慶京所有醫療行為皆由專業人員處置，絕無假手同房收容人。

台北地方法院審理京華城案，昨天開庭首次提訊在押的沈慶京。有媒體報導，沈慶京稱，北所非假日時由醫護人員替他換引流管，但假日仍靠室友幫忙。他也以身體不適聲請具保停押。北院表示，將函詢看守所再做准駁。

北所今晚發布新聞稿指出，看守所恪遵醫事法規及專業醫囑辦理收容人醫療照護處遇，針對沈慶京所需任何醫療行為，均由專業合格醫事人員處置，並留有相關紀錄可供查證，絕無假手同房收容人情形。

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北所表示，同房收容人處同一生活空間，只有偶而因沈慶京個人需求，所方會在合法範疇下按醫事人員護理指導後，請收容人協助部分簡易居家照護事宜。

北所強調，收容人在所期間身體如有不適，均可隨時反映，看守所人員將立即提供適當醫療並持續關懷健康恢復狀況，而非以不實指控，斲傷看守所醫事人員辛勞。（編輯：李錫璋）1140312

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