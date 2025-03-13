加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
軍事犯罪恢復軍審 國防部：一般案件仍由司法機關辦理
首頁 / 社會

彰化男盜外送員身分跑單 侵占6千現金遭判5月

2025/3/13 16:14（3/13 16:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘇姓男子冒用鐘姓外送員身分跑單，向消費者收取費用並占為己用，彰化地方法院將他依妨害電腦使用等處有期徒刑5月。圖為彰化地院外觀。（中央社檔案照片）
蘇姓男子冒用鐘姓外送員身分跑單，向消費者收取費用並占為己用，彰化地方法院將他依妨害電腦使用等處有期徒刑5月。圖為彰化地院外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化13日電）蘇姓男子去年冒用鐘姓外送員身分，接受外送平台派遣18筆訂單，向消費者收取共6195元費用並占為己用，彰化地院近日將他依妨害電腦使用等處有期徒刑5月，可上訴。

彰化縣鐘姓外送員去年發現其外送平台帳號被盜，懷疑有人利用現金單牟利，因而報警處理，警方循線逮到有詐欺前科的蘇姓嫌犯，扣得其案發時使用的安全帽、雨衣及車牌。

google news透過 Google News追蹤中央社

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，蘇姓男子於民國113年3月在臉書（Facebook）得知鐘姓男子的外送平台帳號及手機號碼，並登入更改相關密碼；隔天他冒用鐘男身分，7小時內在彰化市、鹿港鎮接下18筆外送訂單，向消費者收取新台幣6195元餐飲費用，侵占入己。

彰化地方法院審酌被告受有期徒刑執行完畢，5年內再犯本案，足認其刑罰反應力薄弱，依犯無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金，並沒收犯罪所得。全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140313

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：