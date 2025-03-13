彰化男盜外送員身分跑單 侵占6千現金遭判5月

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（中央社記者鄭維真彰化13日電）蘇姓男子去年冒用鐘姓外送員身分，接受外送平台派遣18筆訂單，向消費者收取共6195元費用並占為己用，彰化地院近日將他依妨害電腦使用等處有期徒刑5月，可上訴。

彰化縣鐘姓外送員去年發現其外送平台帳號被盜，懷疑有人利用現金單牟利，因而報警處理，警方循線逮到有詐欺前科的蘇姓嫌犯，扣得其案發時使用的安全帽、雨衣及車牌。

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根據台灣彰化地方檢察署起訴書，蘇姓男子於民國113年3月在臉書（Facebook）得知鐘姓男子的外送平台帳號及手機號碼，並登入更改相關密碼；隔天他冒用鐘男身分，7小時內在彰化市、鹿港鎮接下18筆外送訂單，向消費者收取新台幣6195元餐飲費用，侵占入己。

彰化地方法院審酌被告受有期徒刑執行完畢，5年內再犯本案，足認其刑罰反應力薄弱，依犯無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，累犯，處有期徒刑5月，可易科罰金，並沒收犯罪所得。全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1140313