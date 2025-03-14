台中男設話務轉接機房詐印度民眾 涉案10人遭訴

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（中央社記者蘇木春台中14日電）莊姓男子涉嫌在台中成立話務轉接卡池機房，供詐騙集團位於境外的話務機房進行詐騙，調查局循線逮捕莊男時，他正提供線路供詐團詐騙印度民眾，莊男等10人經中檢偵辦後起訴。

調查局台中市調查處今天發布新聞稿表示，接獲線報指有詐團在台中市洲際棒球場旁社區設立DMT（數位移動式節費設備）話務轉接卡池機房，提供境外話務機房線路，向民眾詐騙。

案經報請台中地方檢察署指揮，由調查局中部地區機動工作站、航業調查處台中站及台中市警察局刑事警察大隊組成專案小組展開偵辦。

辦案人員於去年9月間，查獲莊男設立在台中市北屯區及西區的詐騙機房共3座、卡池設備4座、境外電話卡2000餘張，不法所得新台幣148萬4000元及泰達幣7萬餘顆，並拘提莊男與詐團成員共10人到案。

專案小組查出，莊男設立「勤指中心」與詐騙集團話務機房介接，並提供語言選擇及故障排除等客服，再於多個社區大樓內，設置DMT卡池機房，並由「勤指中心」遙控機房成員測試門號、對接通訊及抽換各國SIM卡。

莊男被查獲時，正提供線路給印地語話務機房詐團人員，冒充快遞客服人員並向印度當地民眾佯稱，因曾寄出與犯罪有關包裹，須接受印度電腦犯罪防制部門警察調查等詐術，誘騙民眾交付財物。

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調查局查出，莊男曾多次犯下跨境詐騙案，113年5月間才因詐騙案，經台北地方法院判處有期徒刑1年8個月，接著又成立DMT卡池機房，並透過虛擬資產錢包向各詐團收受報酬。

莊男等10人經移送檢方後，中檢日前依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。（編輯：郭諭儒）1140314