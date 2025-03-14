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8旬婦疑農藥中毒送醫不治 嘉檢調病歷釐清死因

2025/3/14 19:03（3/14 19:33 更新）
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嘉義縣8旬周姓婦人13日晚上身體不適送醫，14日凌晨病情加劇不治，醫院開疑似農藥中毒診斷，檢警相驗，因其家中無任何農藥殘留，將調閱相關病歷釐清死因。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義縣8旬周姓婦人13日晚上身體不適送醫，14日凌晨病情加劇不治，醫院開疑似農藥中毒診斷，檢警相驗，因其家中無任何農藥殘留，將調閱相關病歷釐清死因。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣8旬周姓婦人昨天晚上身體不適送醫，今天凌晨病情加劇不治，醫院開疑似農藥中毒診斷，檢警相驗，因其家中無任何農藥殘留，將調閱相關病歷，釐清是否需解剖確認死因。

嘉義縣警察局民雄分局表示，獨自住民雄鄉的81歲周姓婦人，其2名兒子都住在附近，隨時會返家探望，其中1子昨天晚上6時左右探望母親周婦，發現周婦身體不適，立即送附近的醫院急診室治療，醫院診斷疑似農藥中毒，送加護病房觀察治療。

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警方指出，周婦於今天凌晨病症加劇，病情急轉直下，院方幾乎要宣告不治，家屬則要留一口氣回家拔管，於凌晨3時53分運回住家拔管宣告不治。

嘉義地檢署表示，檢警下午會同法醫相驗，周婦身體無外傷、送醫無口吐白沫，且其家中無任何農藥殘留，醫院急診診斷書卻開立疑似農藥中毒，因死因不明，檢警除了進一步調閱周婦相關病歷，以釐清是否需解剖確認死因的必要外，也會了解周婦近日的飲食，調查是否有誤食殘留農藥的可能。（編輯：謝雅竹）1140314

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