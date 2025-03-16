基隆地院院長處分2法官警告 當事人不服提復審

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆地方法院院長陳雅玲認為姚姓、黃姓法官怠於執行職務，影響當事人權益，行使職務監督權，記2名法官警告，2名法官向地院提申訴仍維持警告處分，已向保訓會提起復審。

據指出，姚姓法官發現起訴、上訴案件漏繳裁判費，遲不命當事人補繳裁判費，導致起訴、上訴案件延宕，另判決主文公告，依法須由承審法官確認後，書記官才能將判決主文對外公告，但姚姓法官遲未確認判決主文內容是否有誤，使得案件延誤公告。

經送交自律委員會審議後，決議起訴、上訴裁判費部分不付處置，公告主文部分則建請記警告，但陳雅玲認為，不付處置部分也應成立，依「各級法院法官自律實施辦法」規定「自律會之決議，不影響各級法院院長職務監督權之行使」，去年12月行使職務監督權，記姚姓法官警告。

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至於黃姓法官則被指擔任民事庭庭長期間，未善盡督導、協助民事執行處辦理強制執行案件，其中1案件為基隆市爛尾樓「海吉市」法拍案，陳雅玲今年1月行使職務監督權，記黃姓法官警告。

姚姓及黃姓法官均不服，向基隆地院提出申訴後，仍維持警告處分，2人已向公務人員保障暨培訓委員會提起復審。（編輯：方沛清）1140316