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遊梵蒂岡教堂遇天降落石 台遊客：以為遭保全拍打

2025/3/17 17:55（3/17 19:03 更新）
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在梵蒂岡教堂內遭落石砸傷的台灣遊客許芸禎（右）與台灣領隊王執宏（左）在羅馬機場等候搭機回台灣的空檔，接受中央社視訊訪問。中央社記者黃雅詩攝 114年3月17日
在梵蒂岡教堂內遭落石砸傷的台灣遊客許芸禎（右）與台灣領隊王執宏（左）在羅馬機場等候搭機回台灣的空檔，接受中央社視訊訪問。中央社記者黃雅詩攝 114年3月17日
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（中央社記者黃雅詩羅馬17日專電）台灣遊客許芸禎昨天參訪梵蒂岡聖伯多祿大教堂時，被上方掉落石塊砸中額頭擦傷。她描述，當下她一邊參觀一邊想拿手機錄影時，手機忽被落石砸落，她還以為是保全來制止，「接著才發現頭也很痛」。

許芸禎16日隨團參觀梵蒂岡聖伯多祿大教堂，遭掉落石塊砸到造成輕傷。她與台灣領隊王執宏今天上午將從羅馬機場搭機返回台灣，兩人在機場候機空檔接受中央社視訊訪問。

許芸禎表示，事發當時教堂內有人在唱詩歌，她正想拿出手機錄影，上方掉落石塊先是砸到她的頭，再砸到她的手，強烈力道讓她手機直接掉落在地上。

她說，第一時間還以為是因為不能錄影，手機被保全拍掉，下一秒鐘才發現自己頭很痛；事發時領隊剛好在她身邊，馬上保護她、把她推開，並通知教堂人員。

王執宏說，許芸禎起初被安排坐下查看傷勢時，上方還接著有石塊掉落，因此他們又撤到更遠的地方，梵蒂岡醫護人員很快抵達現場，先做初步檢查、冰敷、包紮，隨後救護車抵達將她送往醫院，在醫院進一步檢查後，確認沒有大礙才離開醫院。

王執宏表示，許芸禎在醫院付了684歐元（約新台幣2萬5000元）醫療費用，因為根據他初步了解，若要向梵蒂岡申請傷害求償，按程序必須先去警察局報案，需要很多手續和時間，考量旅行團隔天就要飛回台灣，許芸禎傷勢不嚴重，且她本人和旅行社都有投保旅遊平安險，因此就不打算赴警局報案，請保險公司處理就好。

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王執宏特別感謝駐教廷大使李世明得知此事後，除了立刻親自前往探視許芸禎、致贈慰問紅包，也很熱情表達會協助了解梵蒂岡後續處理情況。

李世明2015年底出任駐教廷大使，日前剛奉令退休。他向中央社表示，在梵蒂岡教堂內被落石砸傷是非常罕見的意外事件，他任職這麼久以來，第一次遇到台灣遊客發生這樣的狀況，所幸沒有造成嚴重後果，使館就是國人海外的家，因此他特別代表政府向許芸禎表達關心。（編輯：周永捷）1140317

#李世明
#教廷
#梵蒂岡
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