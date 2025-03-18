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合歡山武嶺5個月284件車禍釀3死 加強抓嚴重超速

2025/3/18 14:40
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）武嶺是合歡山地標，南投警方統計去年10月至今年2月共發生284件交通事故釀3人死亡，前3大肇因包含自撞、未注意車前狀態、打瞌睡；警方將加強取締嚴重超速、惡意逼車等違規。

海拔3275公尺合歡山武嶺是台灣公路最高點，四季經常吸引大批遊客，尤其夏天常有年輕人「夜衝」觀星、迎日出，但下山途中疲勞駕駛不時釀事故，南投縣警察局交通警察隊今天發布資料表示，去年10月至12月武嶺聯外道路台14甲線、台14線發生172起事故，其中週五至週日發生108件，導致2人死亡、69人受傷。

南投縣警局交通隊指出，今年1月至2月同路段發生112起事故，造成1人死亡、25人受傷；事故分析主要肇事因素以「其他不當駕駛行為」如自撞、摔倒共80件最多，其次未注意車前狀態、未保持行車安全距離共43件，第3為恍神分心駕駛含打瞌睡、疲勞駕駛共33件。

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交通隊指出，研究顯示疲勞駕駛與酒駕同樣危險，疲勞駕駛可能導致視線模糊、反應遲鈍、注意力不集中等問題，嚴重影響行車安全，提醒駕駛人感到疲憊應立即尋找安全地點休息，避免疲勞駕駛，降低事故風險。

交通隊表示，往返武嶺道路蜿蜒且海拔高，注意勿疲勞駕駛、超速、違規超車、逆向行駛、留意彎道視線不佳、保持行車距離；警方將加強山路執法，取締嚴重超速、闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人、蛇行惡意逼車、未依規定轉彎、酒後駕車等7項重大違規。（編輯：謝雅竹）1140318

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