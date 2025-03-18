酒後口角毆打友人致死 花院國民參審判12年

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣秀林鄉22歲陳姓男子前年酒後與友人起口角，遭毆打傷重不治。花蓮地院法官與國民法官審理，今天依傷害致人於死罪，判游姓、陳姓友人分別12年、7年6月有期徒刑。可上訴。

檢警調查，2023年7月29日凌晨1時許，陳姓被害人與游姓、陳姓友人酒後起口角，發生肢體衝突，游男將陳姓被害人推倒、徒手毆打頭部3拳，見陳姓被害人倒地不起，還拉著腳踝拖行8公尺後踹踢；一旁陳男嗆聲助勢、毆打被害人臉部。

檢警調查，陳姓被害人嘴巴鮮血直流、意識不清，經醫院急救，搶救3天後因創傷性硬腦膜下出血併顱骨骨折及缺氧性腦病變，宣告不治。

一審花蓮地方法院國民法官法庭經8天密集審理、評議程序，今天下午4時宣判。國民法官法庭依據游姓、陳姓被告陳述、相關證人證述、監視器錄影畫面、通訊軟體對話紀錄截圖等證據，認定被告2人犯罪事實明確。

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國民法官法庭認為，游男攻擊部位集中頭部，欠缺必要性且手段兇殘，見被害人倒地不起，未主動報警或協助送醫，還到被害人住處對家屬言語挑釁，雖承認犯罪，但難認犯後態度良好，依傷害致人於死罪，處游男有期徒刑12年，可上訴。

國民法官法庭認為，同夥陳姓男子見陳姓被害人遭攻擊倒地、頭部受撞擊已無力反擊，仍下手毆打陳姓被害人臉部，在旁叫囂、嗆聲，為共犯游男攻擊行為助勢，且犯後未對被害人家屬賠償及和解，又否認犯罪，犯後態度不佳，依傷害致人於死罪，處陳男有期徒刑7年6月，可上訴。（編輯：林恕暉）1140318