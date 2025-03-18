加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟報告揭中國操弄資訊手法 用大量假網站、雇網紅「洗白」
首頁 / 社會

酒後口角毆打友人致死 花院國民參審判12年

2025/3/18 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣秀林鄉22歲陳姓男子前年酒後與友人起口角，遭毆打傷重不治。花蓮地院法官與國民法官審理，今天依傷害致人於死罪，判游姓、陳姓友人分別12年、7年6月有期徒刑。可上訴。

檢警調查，2023年7月29日凌晨1時許，陳姓被害人與游姓、陳姓友人酒後起口角，發生肢體衝突，游男將陳姓被害人推倒、徒手毆打頭部3拳，見陳姓被害人倒地不起，還拉著腳踝拖行8公尺後踹踢；一旁陳男嗆聲助勢、毆打被害人臉部。

檢警調查，陳姓被害人嘴巴鮮血直流、意識不清，經醫院急救，搶救3天後因創傷性硬腦膜下出血併顱骨骨折及缺氧性腦病變，宣告不治。

一審花蓮地方法院國民法官法庭經8天密集審理、評議程序，今天下午4時宣判。國民法官法庭依據游姓、陳姓被告陳述、相關證人證述、監視器錄影畫面、通訊軟體對話紀錄截圖等證據，認定被告2人犯罪事實明確。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民法官法庭認為，游男攻擊部位集中頭部，欠缺必要性且手段兇殘，見被害人倒地不起，未主動報警或協助送醫，還到被害人住處對家屬言語挑釁，雖承認犯罪，但難認犯後態度良好，依傷害致人於死罪，處游男有期徒刑12年，可上訴。

國民法官法庭認為，同夥陳姓男子見陳姓被害人遭攻擊倒地、頭部受撞擊已無力反擊，仍下手毆打陳姓被害人臉部，在旁叫囂、嗆聲，為共犯游男攻擊行為助勢，且犯後未對被害人家屬賠償及和解，又否認犯罪，犯後態度不佳，依傷害致人於死罪，處陳男有期徒刑7年6月，可上訴。（編輯：林恕暉）1140318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：