桃園幫派分子詐賭被抓包引衝突 苗警逮5嫌究辦

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）桃園市5名幫派分子到苗栗聚賭涉嫌詐賭被抓包，當場遭教訓，隔天潘姓主嫌以賠償和解為由糾眾報復，造成5人輕重傷，警方循線逮捕潘男等5名犯嫌，持續拘提其餘涉案幫眾。

苗栗縣警察局苗栗分局今天指出，日前接獲民眾報案稱，苗栗市日新街某間空屋有聚集、打架滋事，立即指派優勢警力趕往現場，惟到場後相關涉案人員已離去，隨即調閱周遭監視器並鎖定涉案車輛，報請檢察官指揮偵辦。

警方調查，潘男等5人於6日自桃園前往苗栗市1處天九牌賭場賭博，連續贏了3場卻被發現疑似出老千詐賭，經脫衣檢查其中4人身上都有藏有大牌，當場遭賭場人員修理。

警方查出，雙方本談妥以新台幣600萬元和解，不料，潘男等人以籌錢為由回桃園糾眾20餘人，隔日凌晨再度南下苗栗尋仇。

警方指出，41歲潘男為首的幫派成員，分別搭乘5輛車，手持器械棍棒，衝入苗栗賭場見人就打，導致5人受傷送醫，其中2人頭部遭受重創，轉院後仍在加護病房觀察。

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苗栗分局表示，事發後隨即前往桃園市平鎮區一帶逮捕潘男等5名嫌犯，查扣涉案工具，並對涉案人員全面清查掌握主事者及相關共犯背景資料，釐清動機，全案詢後將依組織犯罪、傷害及妨害秩序等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局呼籲，遇有紛爭，應循法律途徑解決，針對違法滋事等情，警方必定嚴正執法，絕不寬貸，以維社會治安。（編輯：方沛清）1140319