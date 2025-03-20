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裝潢師傅開貨車台中跨區彰化倒廢棄物 遭逮送辦

2025/3/20 11:49（3/20 12:01 更新）
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有民眾報案指彰化市安溪東路遭棄置木櫃、廢木板及水泥塊等事業廢棄物，彰化縣警察局彰化分局獲報循線查出裝潢師傅涉嫌重大，通知男子到案說明。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月20日
有民眾報案指彰化市安溪東路遭棄置木櫃、廢木板及水泥塊等事業廢棄物，彰化縣警察局彰化分局獲報循線查出裝潢師傅涉嫌重大，通知男子到案說明。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月20日
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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）有民眾報案指彰化市安溪東路遭棄置木櫃及水泥塊等事業廢棄物，彰化縣警察局彰化分局獲報循線查出裝潢師傅涉案，男子供稱，受委託將廢棄物運到彰化丟棄，遭警方逮捕移送法辦。

彰化分局今天發布新聞，彰化市安溪東路近來遭棄置大量事業廢棄物，有木櫃、廢木材板、鋁梯、水泥塊、土方及廢棄磁磚等物品，員警獲報到場後，研判可能有人在進行裝潢，卻亂丟裝潢後產生的事業廢棄物。

警方指出，經調閱監視器畫面，循線查出傾倒廢棄物的小貨車連8次利用深夜從台中市跨區到彰化市傾倒廢棄物，1名裝潢師傅涉嫌重大，通知男子到案說明。

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男子向警方供稱，接受業主委託，將台中市裝潢工程產生的廢棄物運到彰化市，不過男子供稱僅棄置2次，其中1次代價新台幣5000元，另1次則是2萬9000元。

警方表示，男子行為涉違反廢棄物清理法相關規定，除通知彰化縣環保局依法告發，並函送台灣彰化地方檢察署法辦。（編輯：李亨山）1140320

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