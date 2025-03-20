橫溪派出所長任職淡水時涉足女陪侍場所 記大過拔官

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北三峽分局橫溪派出所張姓所長日前遭投訴，於111年、任職淡水時下班後赴萬華有女陪侍小吃店接受飲宴。三峽分局今天表示，調查屬實，予以記1大過處分，改調非主管職。

據了解，張男曾擔任新北市警察局瑞芳分局金瓜石派出所長、淡水分局中正路派出所長、淡水分局三芝分駐所長，去年10月間調任三峽分局橫溪派出所。

三峽分局今天以訊息說明，日前接獲檢舉，張姓所長疑涉足有女陪侍場所，經督察組調查結果，張員於民國111年10月，擔任淡水分局中正路派出所長期間，曾於下班後前往台北市萬華某有女陪侍小吃店接受飲宴，違紀行為屬實。

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三峽分局表示，張員身為所長，未能以身作則，行為嚴重影響警譽，經召開考績會，予以張員記1大過處分，改調非主管職務及調地處分，同時，追查有無涉及其他不法，並追究相關人員考監責任。

三峽分局長劉文雄說，針對員警涉及風紀案件，絕不護短、斷然處置，並秉主動查處精神，自檢嚴辦，以維警紀。（編輯：陳仁華）1140320