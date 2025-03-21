香港男子來台觀光卻成車手 經手現金恐逾千萬

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（中央社記者吳哲豪彰化縣21日電）鄭姓男子遭詐騙以為投資泰達幣可獲利，和詐團車手相約交付現金，蕭姓車手取款後遭逮捕；警方指出，蕭男從香港來台觀光，見擔任車手有利可圖下海，經手現金總額恐超過千萬。

彰化縣警察局鹿港分局發布新聞，彰化縣福興鄉1名鄭男，3月初在網路上看到投資虛擬貨幣訊息，誤信投資泰達幣報酬高有利可圖，和詐騙集團相約，交付現金新台幣50萬元給詐騙集團車手。

鄭男付了50萬元現金後，以為購買到等值泰達幣，詐騙集團食髓知味，再和鄭男聯絡說有30萬元的泰達幣可買，鄭男和詐騙集團19日約在彰濱工業區內的工廠付款。

鹿港分局鹿港派出所長黃堃盛接受媒體聯訪時說，有民眾發現彰濱工業區有男子行跡可疑報警，員警前往盤查，發現剛收完錢走出工廠的蕭男，在男子身上找到現金30萬元，蕭男才承認擔任詐團車手。

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警方指出，員警將現金及蕭男帶回工廠，鄭男才發現被騙，至於蕭男則供稱從香港來台灣觀光，見擔任車手有利可圖才甘願淪為詐團幫手。

警方調查，蕭男擔任車手一天可接好幾單，犯案超過數十起，經手過的現金恐已超過千萬，員警除調查釐清外，也依詐欺等罪將蕭男移送台灣彰化地方檢察署法辦。（編輯：郭諭儒）1140321