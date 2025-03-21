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欲角逐竹縣新埔鎮農會理事長 男子涉賄選遭起訴

2025/3/21 16:02（3/21 19:11 更新）
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新竹地檢署21日表示，偵辦新埔鎮農會賄選案，發現三姓男子為參選理事欲角逐理事長職務，透過現金、洋酒買票方式行賄尋支持，案件偵結，將三男依違反農會法起訴。中央社記者郭宣彣攝 114年3月21日
新竹地檢署21日表示，偵辦新埔鎮農會賄選案，發現三姓男子為參選理事欲角逐理事長職務，透過現金、洋酒買票方式行賄尋支持，案件偵結，將三男依違反農會法起訴。中央社記者郭宣彣攝 114年3月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹地檢署今天表示，偵辦新埔鎮農會賄選案，發現三姓男子為參選理事欲角逐理事長職務，透過現金、洋酒買票方式行賄尋支持，案件偵結，將三男依違反農會法起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，檢察長陳松吉指示主任檢察官邱志平統籌轄內情資，檢察官陳子維於今年2月27日指揮警調搜索，並約談被告及證人到案，同時扣得洋酒、現金等證物，釐清案情。

竹檢指出，三姓男子為新竹縣新埔鎮農會第19屆理事，在今年2月15日與黃姓、賴姓、陳姓等人都當選新埔鎮農會第20屆會員代表。

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竹檢表示，三姓男子登記參選該屆理事，欲進而角逐該屆理事長，與張姓男子合謀，在今年2月間，透過現金、洋酒買票方式，對黃姓、賴姓、陳姓會員代表等，約定投票支持三姓男子當理事長。

案件偵結，將三姓男子依違反農會法起訴，另共犯張姓男子處緩起訴。（編輯：張銘坤）1140321

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