蘆洲女遛狗遭米克斯犬咬傷提告 動保處將開罰

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市蘆洲長安街發生民眾遛狗遭米克斯犬咬傷案件，涉攻擊的米克斯犬原綁在機車上，牠暴衝拉斷後照鏡衝前咬傷人，傷者提告傷害，動保處將對涉咬傷人犬隻的飼主開罰。

日前發生比特犬二度竄出車窗咬傷人案件，引發各界關切。警方指出，包姓女子（34歲）22日晚間9時許遛狗行經蘆洲區長安街時，遭黃姓男子（40歲）飼養犬隻攻擊，包女左小腿受傷送醫，包女的愛犬也受傷送寵物醫院治療。涉嫌攻擊及受傷的犬隻，都是米克斯犬。

包女事後在臉書（Facebook）發文描述過程，她表示，「牠拉斷摩托車後照鏡直接往我的狗攻擊，連帶我的小腿也被那隻狗咬了3個很深的洞不停流血，其飼主雖然有前來制止他的狗，但分開之後還對我們說：我也被咬傷啊」。

警方獲報後調閱監視畫面，發現黃男飼養的犬隻原綁在機車上，但牠突然暴衝拉斷後照鏡再衝前涉嫌攻擊包女及她所飼養的犬隻。

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蘆洲警分局偵查隊副隊長陳力州指出，包女已驗傷並提出過失傷害告訴，員警依規定受理，並通知被告到案說明，警詢後依法函請新北地檢署偵辦。另有關黃男對於飼養的犬隻管理不當部分，將通報主管機關依動保法相關規定查處。

新北市動保處長楊淑方表示，經查黃男未管控好寵物而造成攻擊他人及飼犬，依新北市動物保護自治條例可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；另依動保法規定，判定為攻擊性犬隻，牠外出須繫1.5公尺以下短繫繩及配戴嘴套，並將安排寵物行為師協助飼主教養問題。（編輯：戴光育）1140324