加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

蘆洲女遛狗遭米克斯犬咬傷提告 動保處將開罰

2025/3/24 12:10（3/24 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市蘆洲區22日發生民眾遛狗時遭他人的狗咬傷。圖為遛狗飼主也遭咬傷。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年3月24日
新北市蘆洲區22日發生民眾遛狗時遭他人的狗咬傷。圖為遛狗飼主也遭咬傷。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市蘆洲長安街發生民眾遛狗遭米克斯犬咬傷案件，涉攻擊的米克斯犬原綁在機車上，牠暴衝拉斷後照鏡衝前咬傷人，傷者提告傷害，動保處將對涉咬傷人犬隻的飼主開罰。

日前發生比特犬二度竄出車窗咬傷人案件，引發各界關切。警方指出，包姓女子（34歲）22日晚間9時許遛狗行經蘆洲區長安街時，遭黃姓男子（40歲）飼養犬隻攻擊，包女左小腿受傷送醫，包女的愛犬也受傷送寵物醫院治療。涉嫌攻擊及受傷的犬隻，都是米克斯犬。

包女事後在臉書（Facebook）發文描述過程，她表示，「牠拉斷摩托車後照鏡直接往我的狗攻擊，連帶我的小腿也被那隻狗咬了3個很深的洞不停流血，其飼主雖然有前來制止他的狗，但分開之後還對我們說：我也被咬傷啊」。

警方獲報後調閱監視畫面，發現黃男飼養的犬隻原綁在機車上，但牠突然暴衝拉斷後照鏡再衝前涉嫌攻擊包女及她所飼養的犬隻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘆洲警分局偵查隊副隊長陳力州指出，包女已驗傷並提出過失傷害告訴，員警依規定受理，並通知被告到案說明，警詢後依法函請新北地檢署偵辦。另有關黃男對於飼養的犬隻管理不當部分，將通報主管機關依動保法相關規定查處。

新北市動保處長楊淑方表示，經查黃男未管控好寵物而造成攻擊他人及飼犬，依新北市動物保護自治條例可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；另依動保法規定，判定為攻擊性犬隻，牠外出須繫1.5公尺以下短繫繩及配戴嘴套，並將安排寵物行為師協助飼主教養問題。（編輯：戴光育）1140324

#米克斯
#新北市
#新北地檢署
#動保法
#動保處
#新北
#蘆洲區
#臉書
新北市蘆洲區長安街22日晚間發生民眾遛狗時遭他人的狗咬傷，傷者提告傷害，動保處也將對涉嫌攻擊的米克斯飼主開罰。圖為受傷犬隻。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年3月24日
新北市蘆洲區長安街22日晚間發生民眾遛狗時遭他人的狗咬傷，傷者提告傷害，動保處也將對涉嫌攻擊的米克斯飼主開罰。圖為受傷犬隻。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 114年3月24日
米克斯
有人潮就有認養潮 屏東縣動物之家認養率破94%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：