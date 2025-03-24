台中警查緝非法色情養生會館 女子衣衫不整逃竄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市警察局第二分局今天宣布查獲養生會館非法色情交易，查緝時1名越南籍女子衣衫不整在走廊逃竄，現場逮獲負責人及員工共11人，依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方指出，北區中清路上的某養生會館涉嫌從事色情交易，先前已於今年1月遭警方查獲，未料仍繼續營業，經員警長期蒐證，3月5日向台中地方法院聲請搜索票獲准前往查緝，現場逮捕多名涉案人員。

警方查緝當天，1名越南籍女子衣衫不整在走廊逃竄，經了解查緝當下女子正準備洗澡，突接獲店內人員通知有警察上門臨檢，來不及穿好衣服便試圖躲避，未料遭員警逮個正著，據了解，此店以新台幣2100元至2400元提供半套或全套性交易服務。

員警現場查扣監視器主機3台、鏡頭3個、無線電14個、營利所得3萬8300元、手機等證物，並將現場人員都帶返派出所，經查其中2人身分為越南籍，均為逾期居留，訊後依法移送台中專勤隊。

透過 Google News 追蹤中央社

警方指出，經查現場負責人吳姓女子、經理、副理等共計11人，意圖營利容留、媒介男客、小姐性交猥褻等犯罪事實明確，均依涉嫌刑法妨害風化罪嫌移送台中地方檢察署偵辦；另外，男客、小姐共計4人，依涉嫌違反社會秩序維護法移送裁罰。

第二分局長鍾承志強調，將持續強力掃蕩色情行業，杜絕不法業者死灰復燃，呼籲民眾若發現違法行為，應積極向警方檢舉，杜絕色情交易，共同維護社會治安，打造安全、宜居的城市環境。（編輯：郭諭儒）1140324