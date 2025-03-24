加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
罷免連署查水表爭議 檢調搜索花蓮縣府、約談民政處長
首頁 / 社會

寶山鄉又遭偷倒廢棄物約500公斤 警掌握特定對象

2025/3/24 17:27（3/24 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣寶山鄉長邱振瑋24日指出，環南路及三峰一路附近皆遭棄置一般事業廢棄物，影響環境。竹東警分局表示，已掌握行為人身分追緝中，將釐清案情。（寶山鄉公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月24日
新竹縣寶山鄉長邱振瑋24日指出，環南路及三峰一路附近皆遭棄置一般事業廢棄物，影響環境。竹東警分局表示，已掌握行為人身分追緝中，將釐清案情。（寶山鄉公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣寶山鄉長邱振瑋指出，鄉內又遭棄置垃圾，環南路及三峰一路附近今天遭棄置一般事業廢棄物約500公斤垃圾影響環境。竹東警分局表示，掌握行為人身分，追緝中。

邱振瑋今天告訴中央社記者，繼3月15日發現寶深路段遭棄置垃圾，今天又在環南路附近發現一般事業廢棄物遭棄置，經清潔隊破袋檢查發現1張登載人名的「強制機車責任保險投保繳款」單據。

他說，在三峰一路附近的廢棄物，有部分遭推滾丟到竹林內，清潔隊員爬下邊坡撿拾清理，並在垃圾袋中發現出貨單據等資料，相關事證皆交由警方追查。

邱振瑋表示，這2起垃圾棄置案所丟棄垃圾為一般事業廢棄物，目前先由清潔隊代為清運後，相關費用將後續向行為人求償。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，公所也將協助成立三峰社區巡守隊等進行巡邏防範，未來也會結合各地巡守隊，並會同警方嚴密巡守查緝，阻絕違法偷倒惡行。

竹東警分局透過文字表示，已掌握行為人身分追緝中，將釐清案情。（編輯：戴光育）1140324

#竹東警分局
#邱振瑋
#清潔隊
#新竹縣
#廢棄物
#寶山鄉
邱振瑋
竹縣寶山鄉遭偷倒廢棄物 環保局、警方追查嚴懲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：