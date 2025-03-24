寶山鄉又遭偷倒廢棄物約500公斤 警掌握特定對象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣寶山鄉長邱振瑋指出，鄉內又遭棄置垃圾，環南路及三峰一路附近今天遭棄置一般事業廢棄物約500公斤垃圾影響環境。竹東警分局表示，掌握行為人身分，追緝中。

邱振瑋今天告訴中央社記者，繼3月15日發現寶深路段遭棄置垃圾，今天又在環南路附近發現一般事業廢棄物遭棄置，經清潔隊破袋檢查發現1張登載人名的「強制機車責任保險投保繳款」單據。

他說，在三峰一路附近的廢棄物，有部分遭推滾丟到竹林內，清潔隊員爬下邊坡撿拾清理，並在垃圾袋中發現出貨單據等資料，相關事證皆交由警方追查。

邱振瑋表示，這2起垃圾棄置案所丟棄垃圾為一般事業廢棄物，目前先由清潔隊代為清運後，相關費用將後續向行為人求償。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，公所也將協助成立三峰社區巡守隊等進行巡邏防範，未來也會結合各地巡守隊，並會同警方嚴密巡守查緝，阻絕違法偷倒惡行。

竹東警分局透過文字表示，已掌握行為人身分追緝中，將釐清案情。（編輯：戴光育）1140324