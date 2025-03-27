女童趴睡窒息送醫不治 竹市將依法處分托嬰中心

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（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）民進黨新竹市議員劉彥伶今天指出，竹市1名4個月大女嬰日前在某私立托嬰中心趴睡窒息送醫後不治，讓人痛心。竹市府表示，此托嬰中心涉違反兒少法等，將依法處分。

1名網友日前在臉書（Facebook）社團「新竹大小事」發文指出，她的女兒日前在新竹市東區某托嬰中心趴睡窒息送醫，目前仍在加護病房觀察中，情況不樂觀。

網友留言回應表示，觀看相關畫面發現托育人員竟讓4個多月大、剛會翻身的小嬰兒趴在地墊上將近40分鐘沒人理會，照護方式無法接受。

劉彥伶今天告訴中央社記者，今天獲報消息，這名女嬰送醫後，狀況未好轉於3月24日被宣告不治，實在讓人難過，她也與社會處聯繫關心此案，要求竹市府介入調查，避免類似事件再發生。

新竹市政府社會處透過文字指出，案經召開專家學者會議後，評估此托嬰中心涉違反兒童及少年福利與權益保障法，待調查結束，將依法進行相關行政處分。

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社會處表示，11日上午接獲此托嬰中心通報發生緊急事件後，要求此托嬰中心保存事件發生期間監視錄影畫面檔案；13日派員稽查，檢視此托嬰中心監視器畫面，釐清事發當天照顧人力配置及幼兒出席情形。

新竹地檢署指出，案件仍調查中，後續將由檢察官釐清死因。（編輯：戴光育）1140327