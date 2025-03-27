真車禍假代位求償騙10萬 彰化男求助警揭詐團新手法

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化45歲男子曾發生車禍，當時已完成相關理賠程序，近日卻接獲自稱保險公司來訊要求支付代位求償10萬餘元費用，男子到派出所求助，揭穿詐團藉真實車禍行騙新型手法。

彰化縣警察局田中分局今天透過新聞稿指出，這名男子20日下午接到陌生來電，對方詢問是否收到催款通知函，限期7日內匯款新台幣10萬餘元。

男子隨後又收到一則來自保險公司法務簡訊，聲稱此筆款項為民國110年車禍代位求償費用，要求立即支付。

男子認為，當時車禍已完成理賠程序，如今又接獲保險公司要求支付費用，令他感到疑惑，於是前往內安派出所請求協助。

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經所長曾國禎、警員吳昀珊調查，這2通電話皆曾遭到通報，確認為詐騙手法，因此提醒報案人勿聽從指示匯款，並提供當年交通事故登記聯單，讓報案人前往保險公司查證，成功攔阻詐騙款項。

警方表示，這是詐騙集團假藉「車禍理賠」名義新型詐騙手法，藉此誘騙民眾匯款，現今詐騙手法不斷翻新，民眾須提高警覺，可透過165反詐騙專線或向相關單位查證，避免受騙。（編輯：陳仁華）1140327