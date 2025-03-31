台中女騎自行車酒駕遭警開罰 驚呼不知違規

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中林姓女子日前騎自行車行經中區時，巡邏員警發現她疑似酒駕上前攔查，林女得知酒後不可騎乘自行車時，還驚呼不知道自己違規，她經酒測超標，被警方依法開單告發。

台中市警局第一分局今天表示，台中近期酒駕肇事案例引發民眾關注，第一警分局3月至今已執行11場大規模取締酒駕路檢勤務，單月取締酒駕達80件。

其中，大誠派出所警員27日凌晨4時多，巡邏經過中區中華路時，發現24歲林姓女子疑似酒後騎乘自行車立即上前攔查，林女聽聞員警告知酒後亦不可騎乘自行車時，驚呼不知道屬違規，林女經酒測後呼氣酒測值每公升達0.52毫克，由員警告誡並製單開罰。

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警方說明，酒後不應再使用任何交通工具，騎乘腳踏自行車，只要酒測值每公升0.15毫克以上，會構成道路交通管理處罰條例第73條第2項違規，可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

警方指出，如使用具電池驅動提供動力的電動輔助自行車，若酒測值每公升達0.25毫克以上，甚至會構成刑法公共危險罪。（編輯：李淑華）1140331