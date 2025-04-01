遭誘下載假投資App被騙500萬 中市警逮車手送辦

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市警方日前獲報有被害人透過網路平台廣告接觸到詐騙投資訊息，下載假投資App，前後共損失500多萬元，經警方埋伏逮獲車手，並起出贓款400萬元，全案移送偵辦。

台中市警察局第二分局今天表示，日前調查一起被害人遭網路投資詐騙案件，發現1名男子透過臉書廣告接觸到詐騙投資訊息，並與自稱「溫柔助理」的詐騙集團成員建立信任關係，對方每天關心問候、噓寒問暖，營造親密氛圍，讓被害人逐漸放下戒心，歹徒接著誘騙被害人下載假投資App，聲稱透過當沖操作能獲取高額報酬。

警方指出，在多次「假獲利」嚐到甜頭下，被害人深信不疑，陸續投入大量資金，最終損失新台幣500多萬元，詐騙集團食髓知味，又約被害人於台中市北區某處民宅外進行儲值金交付。

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警方掌握情資後，於3月25日下午在現場埋伏，成功逮捕詐騙車手許姓女子（61歲），並從許女身上查獲400萬元贓款及收款單據等犯罪證物，全案依詐欺罪嫌將許女移送台中地方檢察署偵辦。

警方進一步追查發現，詐騙集團透過社群軟體招募人員，許姓車手疑似因受社群中的「寶貝老公」邀請，而從事收款工作，且許女尚未領取酬勞便遭員警查緝，直呼「偷雞不著蝕把米」。（編輯：李錫璋）1140401