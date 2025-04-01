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清明連假將屆 中市警連續3天啟動防制酒駕勤務

2025/4/1 17:13
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）清明連假將屆，台中市警察局今天宣布，從1日起連續3天執行取締酒駕及危險駕車勤務，清明連假期間也將加強重大違規及車不停讓行人等執法，並將在大甲等地稽查改裝噪音車。

清明連假期間，不少民眾規劃返鄉祭祖或旅遊行程，台中市警察局說明，考量連假期間歡聚餐敘增多，特別規劃自4月1日起連續3天強勢執行取締酒駕及危險駕車勤務，嚇阻心存僥倖民眾，展現警方防制酒駕及危險駕車的決心。

今年清明連假期間適逢2025大甲媽祖遶境進香起駕，預估將吸引大量人流車潮，為了維護市民居住品質及行人交通安全，市警局表示，將於大甲媽祖遶境起駕前及回鑾時，除加強各項重大違規及車不停讓行人等行為執法外，並在烏日、清水及大甲分局轄區，結合環保與監理機關聯合稽查改裝噪音車。

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市警局交通警察大隊統計指出，今年至3月底已執行「環警監聯合稽查」32場次，依噪音管制法舉發不合格車輛罰鍰達新台幣20萬7600元；迄3月底已取締酒後駕車1345件，並將其中608人移送法辦。

警方進一步說明，台中市114年迄今酒駕交通事故造成3人死亡、264人受傷，較去年同期死亡減少4人（降幅57.1%），受傷減少82人（降幅23.7%），顯現防制酒駕已有顯著成效，將秉持酒駕零容忍的決心，持續保護市民安全。（編輯：李淑華）1140401

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