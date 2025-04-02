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男子竄改電表竊電橫跨6縣市 台電追償1783萬元

2025/4/2 16:27
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市警察局今天宣布破獲竊電案，化名「黑夜」的林姓男子利用專業知識，為用電大戶竄改電表竊電，作案區域橫跨新北到彰化等6縣市，台電核算各地追償電費達1783萬餘元。

台中市警察局刑事警察大隊偵五隊去年底接獲竊電案情資，與台電公司成立專案小組，調查台中市北屯區崇德路一帶的企業用電大戶用電情形，經專案小組分析確認用電異常，且有私自開啟台電公司所有的電表箱等情事。

警方指出，經掌握犯嫌身分及活動情形，報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦擴大追查。發現化名「黑夜」的林姓男子為用電戶竄改電表，還懸掛假車牌，以規避警方查緝，非法犯行遍及中部及北部地區。

警方經聲請搜索票執行搜索，現場查扣偽造車牌2面、愷他命2小包、電阻材料1批、仿製「同字鉛封」壓接鉗及其他各式工具，訊後由台中地方法院裁定羈押禁見。

警方調查發現，林男具有電業專業背景，先前已涉及多起竊電案，仍反覆實施竊電犯罪，竊電處所跨及新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣共6縣市。

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警方表示，林男服務客群多為高用電的工廠、公司及電腦機房，更向竄改電表的客戶強調「儘管放開來使用（電）」等語，有如電力為自家生產；林嫌無視國內電力能源的珍貴，隨意為用電大戶竄改電表竊電，實屬惡性情節重大。

警方協同台電公司人員，兵分多路稽查數十處竊電處所，經台電公司核算，此案各地追償的電費達新台幣1783萬餘元。其中經營網路資料中心的電腦機房24小時營運，每月即足令台電公司短收上百萬元的電費。（編輯：郭諭儒）1140402

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