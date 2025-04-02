竹北轎車斑馬線未禮讓撞傷行人 挨罰吊扣駕照1年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）新竹縣竹北警分局今天表示，1輛轎車昨天行經斑馬線時，疑未禮讓行人發生碰撞，所幸行人受輕傷無大礙，警方將依道路交通管理處罰條例對駕駛人裁罰，並吊扣駕照1年。

有民眾在臉書（Facebook）社團「竹北大小事」貼出影片指出，昨天晚上6時許，因天色昏暗，有1名行人身穿亮色雨衣，在綠燈時走行人穿越道（斑馬線）過馬路時，遭1輛黑色轎車撞倒。

對此，新竹縣警察局竹北分局竹北派出所長楊中智接受媒體訪問表示，此輛轎車在行經行人穿越道時，疑視線死角未禮讓行人，發生碰撞事故，所幸行人輕傷無大礙。

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楊中智指出，將依道路交通管理處罰條例規定，因駕駛人未禮讓行人致人受傷處以新台幣7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年。

他說，駕駛人行經行人穿越道時務必減速停讓，確保行人優先通行；同時提醒行人過馬路時應注意車輛動態，共同維護道路安全。（編輯：戴光育）1140402