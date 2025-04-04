台東男解說員涉性侵未遂 地院判緩刑3年

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）在台東從事導覽工作的年輕已婚男解說員，涉嫌送酒醉女性友人回家時性侵未遂，台東地方法院判處1年2月徒刑，緩刑3年，可上訴。

台東地方法院判決書指出，男導覽解說員與女子是普通朋友，兩人去年與其他友人在台東縣聚餐飲酒至深夜後，被告騎機車載女子回家並進屋，趁女子酒意未醒意圖猥褻。

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女子反抗並警告「我會告訴別人」，被告才收手作罷，穿回衣物後離開。事後女子報警，檢方提起公訴。被告坦承犯行，雙方達成民事調解。

法院表示，被告為滿足私慾而漠視女性性自主權，對受害女子造成嚴重心理創傷，影響人格發展。考量其已婚、有子女與年邁母親需扶養及家庭經濟困難，且犯後態度良好、願賠償並已調解，依刑法中止未遂規定減輕其刑，最後依強制性交未遂罪，判處有期徒刑1年2個月，緩刑3年，須接受保護管束，可上訴。（編輯：黃名璽）1140404

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