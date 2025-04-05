竹北民宅一氧化碳中毒 1家5口送醫高壓氧治療

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣5日電）竹縣消防局指出，竹北市一處民宅今天清晨有多人身體不適，包括意識不清、嘔吐、頭暈等，警消到場檢測發現一氧化碳濃度過高，研判是一氧化碳中毒事件，立刻將1家5口送醫，均轉院接受高壓氧治療。

竹縣消防局發布新聞稿表示，今天清晨5時許接獲報案，指竹北市新泰路一戶民宅內有人身體不適，其中有人頭暈並撞傷頭部，立刻派員到場救援。

經消防人員勘查與氣體偵測儀器量測，消防局表示，現場一氧化碳濃度高達256 PPM，研判為一氧化碳中毒事件，民宅雖使用屋外型熱水器並設於陽台，但陽台有加裝窗戶且堆放曬衣架，通風狀況不佳，導致氣體滯留。

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消防局表示，現場共5人身體不適，其中79歲女性意識不清，送醫途中恢復意識；2人分別為20歲女性嘔吐及16歲男性頭痛、頭暈。還有無明顯症狀者的2歲男童及23歲男子也一併送醫觀察，今天下午均轉林口長庚醫院接受高壓氧治療。

消防局表示，春季早晚氣溫變化大，民眾常在洗澡時緊閉門窗保暖，若熱水器周邊空間密閉、排氣不順，易造成一氧化碳累積而致中毒，呼籲民眾檢查熱水器安裝位置與通風情況，並優先選用強制排氣型熱水器，或安裝一氧化碳警報器。（編輯：張銘坤）1140405