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送皮包感謝稅務員協助 男子涉貪遭緩起訴

2025/4/7 10:36
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（中央社記者林長順台北7日電）台北市王姓男子去年到台北國稅局中南稽徵所辦理申請業務時，為了感謝柯姓稅務員協助，贈送對方價值1萬元的二手皮包。台北地檢署認定王男涉嫌行賄，態度良好，將他緩起訴處分，期間1年。

檢方指出，王男去年1月3日在台北市中山區成立工作室，未依規定於同年3月15日前申報113年1-2月銷售額暨統一發票明細表，財政部台北國稅局中南稽徵所柯姓稅務員函告通知王男儘速補辦，王男隨後於同年4月12日下午到中南稽徵所，請柯姓稅務員輔導他填寫申請書及統一發票明細表。

檢方表示，王男在準備離開柯姓稅務員的服務櫃台時，將裝有盒裝二手HERMES精品皮夾（市價約新台幣1萬元）的星巴克紙袋置於柯姓稅務員服務櫃台前方，並向柯男表示「謝謝你教我完成及幫忙很感謝，我有個小禮物要送你」等語，作為柯男輔導他計算銷售額及申報營業稅業務的對價。

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柯男打開紙袋內發現皮夾後，隨即通報中南稽徵所服務管理股，並轉交紙袋及皮夾給財政部台北國稅局政風室，法務部廉政署將案件移送台北地檢署偵辦。

檢方指出，王男在偵訊時坦承不諱，涉犯貪污治罪條例非公務員對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪，審酌王男犯罪情節尚屬輕微，犯後坦承犯行，態度良好，將王男緩起訴，期間1年，並於緩起訴處分確定之日起6個月內，向公庫支付新台幣8萬元。（編輯：張銘坤）1140407

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