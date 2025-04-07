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苗縣2幼童陳屍臥室 母頸腕有傷胸口插著刀送醫

2025/4/7 17:31
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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣某大樓今天發生命案，警消到場發現3人倒在臥室，9歲男童與8個月大女嬰明顯死亡，母親頸、腕有刀傷及胸口插著1把刀仍有生命跡象，送醫搶救，警方正調查釐清案情。

苗栗縣消防局表示，下午2時20分接獲救護通報，救護人員到場發現3人倒在臥室，其中2名孩童已明顯死亡，母親仍有生命徵象，她的頸部、手腕有刀傷且左胸口插著1把刀，經清理傷口包紮緊急送醫搶救。

送醫搶救的婦人到院後呈現創傷性氣胸伴有胸腔開放性傷口，經院方緊急處置，暫時無生命危險，持續觀察，後續將安排轉院治療。

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據指出，婦人的丈夫近期因故離家在外居住，他今天返家時驚見妻子、兒女3人都倒臥房內，連忙向119報案求援。

案發後，警方到場採證勘驗，現場未發現遺書、也無燒炭跡象，因9歲男童及8個月女童已呈現屍僵狀態，2名孩童死因需進一步相驗，警方正調查釐清相關案情。（編輯：戴光育）1140407

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