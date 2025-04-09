台東出租民宅惡火釀1死 警帶回1女子朝縱火偵辦

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東市強國街租屋民宅昨晚發生火警，葉姓男租客遭濃煙嗆傷送醫不治。警方調閱附近監視器，發現火警前林姓女租客進出房屋，昨天深夜將女子帶回偵訊，朝縱火罪嫌偵辦。

台東縣台東市強國街透天民宅加蓋鐵皮屋隔成6間出租，昨晚8時許先在1樓冒出濃煙，接著竄出火舌，火勢猛烈，路人聽到2樓有男子求救聲。

警消人員趕到現場，半小時後撲滅火勢，進入清查火場，在2樓發現租客50歲葉姓男子無生命跡象，送醫後宣告不治。

根據現場民眾向警消人員表示，1名年約50歲的林姓女租客，有多次放鞭炮和引火情況，火警發生當下，女子不在現場。

台東縣警察局台東分局今天上午表示，昨晚8時許接獲報案，指稱台東市強國街發生火警。接獲通報後，警方立即派員到場執行交通管制，禁止人車進入，以協助消防人員順利佈線與進行救災作業。因火勢猛烈，仍造成1名民眾不幸身亡。

台東分局表示，經現場民眾指出，一名林姓女子於火警發生前不久曾匆忙離開現場，研判與這起火災事件可能有關，遂立即調閱監視器影像並查訪周邊住戶。從監視器畫面看到林女在火警發生前進出房子。

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警方於案發後2小時內，將林女查緝到案，目前案件仍在進一步調查中，警方將持續釐清相關證據，深入了解可能犯案動機，全案後續將依縱火等罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

台東分局呼籲，民眾發現可疑火警情形，務必第一時間報案，並盡可能記錄下嫌疑人特徵、所使用車輛及逃逸方向，協助警方及時緝捕犯嫌，共同守護社會安全與民眾生命財產。（編輯：李錫璋）1140409