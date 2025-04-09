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嘉市環保局清運裝修廢棄物涉圖利 前科長5萬交保

2025/4/9 13:46（4/9 14:23 更新）
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嘉義市環保局清潔隊被控接受請託，代清運裝修工程廢棄物涉及圖利，檢調8日搜索偵辦，嘉檢複訊後，前環保局李姓科長9日以5萬元交保，其餘7人飭回。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義市環保局清潔隊被控接受請託，代清運裝修工程廢棄物涉及圖利，檢調8日搜索偵辦，嘉檢複訊後，前環保局李姓科長9日以5萬元交保，其餘7人飭回。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義市環保局清潔隊被控民國111年間接受請託，代清運裝修工程廢棄物涉及圖利，檢調昨天帶回環保局員工及業者，嘉檢複訊後，前環保局李姓科長今天以5萬元交保，其餘7人飭回。

嘉義地檢署表示，法務部調查局嘉義市調查站日前接獲檢舉，指清潔隊人員代為清運民間廢棄物中，疑有清運一般公司行號事業廢棄物，涉及圖利，經調查，於民國111年初，涉嫌清運某公司裝修工程廢棄物，涉嫌圖利金額約新台幣6000元。

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嘉檢指出，當時某公司裝修工程，業者為節省清運廢棄物費用，私下請託當地女里長，里長則向環保局廢棄物管理科登記清運，事後由清潔隊人員協助清運，檢調日前接獲檢舉查辦，嘉檢昨天指揮調查官搜索清潔隊等5處，帶回當時的廢管科長李姓男子、曾姓清潔隊員、女里長等8人訊問。

嘉檢指出，李姓科長日前已請調至台南市新營區公務機關服務，調查官昨天前往當地帶人；嘉義市調查站偵訊後，昨天晚間陸續將李姓科長等人移至嘉檢複訊，直到今天凌晨，檢方除將李姓科長以5萬元交保外，其餘7人均飭回。（編輯：陳仁華）1140409

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