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金門船舶中國海域走私 12人遭判刑3遊艇沒收

2025/4/9 16:38（4/9 16:51 更新）
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金門3艘遊艇載運電子產品等航行至中國海域與中國船舶接駁貨物，被海巡扣下私運貨品，3艘金門遊艇也執行扣押，金門地方法院近日判決涉案3艘遊艇均沒收。圖為遭扣押遊艇之一。（金門地檢署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月9日
金門3艘遊艇載運電子產品等航行至中國海域與中國船舶接駁貨物，被海巡扣下私運貨品，3艘金門遊艇也執行扣押，金門地方法院近日判決涉案3艘遊艇均沒收。圖為遭扣押遊艇之一。（金門地檢署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年4月9日
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（中央社記者吳玟嶸金門9日電）金門3艘遊艇載運電子產品、保健食品等，在夜間航至中國海域與中國船舶接駁貨物，經海巡巡防艇扣下私運貨品等；金門地院判決涉案12人有期徒刑2月至6月，3艘遊艇均沒收。

金門地方檢察署今天透過新聞稿表示，民國113年11月14日晚間，許男、黃男等12人共駕駛3艘遊艇，載運電子產品、保健食品、民生用品等，自金門縣青嶼泊地陸軍E22據點出海，航至漳州海域與中國無名船船舶併靠接駁貨物。

海洋委員會海巡署艦隊分署第9海巡隊巡防艇，接獲巡防區通報後，鎖定此3艘遊艇跟蹤航行，發現與中國船舶併靠時到場處理，之後將私運貨品等扣案帶回，檢察官也將3艘金門遊艇執行扣押。

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地檢署指出，金門地院近日判決涉案12人有期徒刑2至6月，其等駕駛3艘遊艇均沒收；地檢署也表示，此3艘遊艇均設置有密艙空間規避海巡機關檢查，並提供作為犯罪使用工具總計次數達46次。

地檢署呼籲，民眾駕駛船舶應遵守兩岸人民關係條例及懲治走私條例等法令，檢察官對此類走私、偷渡或非法入境等案件，均會與海巡、警、調及憲兵等司法警察機關嚴加查緝，以維護國境安全及人民權益。（編輯：李淑華）1140409

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