苗縣可疑地籍異動平台2月上線 阻2件不動產詐騙

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣警方、地政、檢方3方聯手成立可疑地籍異動平台，透過3方通報機制，守護民眾財產安全。平台自2月起運作，已接連成功攔阻2件不動產設定案例。

苗栗縣警察局、苗栗縣政府地政處今天舉辦記者會，說明「地政及檢警可疑地籍異動平台」運作模式及初步阻詐成效，苗栗縣長鍾東錦、苗栗地檢署主任檢察官廖倪凰、苗栗縣警察局長王森瑒、苗栗縣地政處長賴偉君等人出席，共同宣示打詐決心。

王森瑒指出，平台通報機制是由各地政事務所在受理高風險設定案件時，主動關懷提問，若發現可疑案件或人員，立即通知轄區警分局或派出所到場關懷。針對疑似詐騙案件由警察局陳報地檢署分案辦理，地檢署將視案情需要，函請地政事務所禁止處分登記，即時阻斷進行中的詐騙行為，保障民眾不動產。

苗栗縣警察局表示，平台於2月起運作，3月即在苗栗市、頭份市成功攔阻2起遭詐團慫恿做抵押設定的案件。

苗栗市地政事務所主任鄭月雲說，1名當事人欲辦理抵押權人非金融機構的私人設定，若債權到期未清償，土地建物會移轉給抵押權人，承辦人發現價值新台幣800萬元的土地建物擔保設定金額75萬元，顯不成比例，且契約內容清償要件非常不利於當事人。

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鄭月雲指出，當事人第一時間堅稱未遭詐騙，但經事務所人員通報苗栗警分局員警協處，並聯繫家屬持續共同勸說，最終才讓當事人覺醒，保住當事人的棲身之所。

鍾東錦表示，詐騙集團利用人性弱點下手，一是以投資獲利引誘上鉤，再來就是恐嚇讓被害人心生畏懼，他身邊的親友也曾受害。透過地政及檢警可疑地籍異動平台，讓縣民面對類似情況時，有所警覺，了解到詐騙集團的目的與手法，初步已有不錯成效，期盼持續深化合作，共同保障縣民財產安全。（編輯：戴光育）1140410