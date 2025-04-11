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高雄美甲店租客欠錢 債主上門貼字條誤損門面送辦

2025/4/11 12:40（4/11 13:06 更新）
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高雄新興區一間美甲店10日被路人發現張貼多張討債字條，警方循線找到黃姓男子（中），經了解是店家租客與人發生債務糾紛，黃男討債不成才張貼字條，全案依恐嚇、毀損等罪送辦。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月11日
高雄新興區一間美甲店10日被路人發現張貼多張討債字條，警方循線找到黃姓男子（中），經了解是店家租客與人發生債務糾紛，黃男討債不成才張貼字條，全案依恐嚇、毀損等罪送辦。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 114年4月11日
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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄新興區一間美甲店昨天被路人發現張貼多張討債字條，警方循線找到黃姓男子，經了解是店家租客與人發生債務糾紛，黃男討債不成才張貼字條，全案依恐嚇、毀損等罪嫌送辦。

有民眾在網路社群Threads上貼出一張已打烊美甲店遭張貼多張討債字條照片，並詢問「這間店不知道發生什麼事」，轄區高雄市政府警察局新興分局網路巡邏發現後，隨即派員警前往查訪。

警方調查，這間住宅店面的二樓租客因債務與人發生糾紛，債務人前往住處尋人未果，竟在住宅一樓鐵門張貼「欠錢還錢，天經地義」字條，致使鐵門漆面毀損。

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警方依規定受理後，昨天晚間11時許將嫌疑人58歲黃男查緝到案，全案依恐嚇、毀損與妨害名譽等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

新興分局今天呼籲，民眾如有債務問題，應循正當管道解決，切勿以非法或非理性行為以免觸法，警方對於任何違法行為絕對依法執法，絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1140411

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#警察局
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#高雄市政府
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