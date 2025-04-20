新北雙溪男眼睛遭攻擊 犯嫌雙親為兒叫屈

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（中央社記者王朝鈺新北20日電）新北市雙溪區簡姓和連姓男子日前發生肢體衝突，簡男甚至用手挖出連男雙眼。簡父和簡母今天為兒子叫屈說，是連男先動手，兒子因無法掙脫才發生這起事件。

簡家和連家在雙溪區太平路比鄰而居，兩家都開設商店，簡母今天表示，連男（59歲）17日上午偷拍兒子簡男（42歲）上廁所，兒子要找連男理論，連男先是躲在暗處，被發現後竟上前抱住兒子不放，雙方發生扭打後倒地。

簡母說，連男不只偷拍兒子上廁所，就連她和80餘歲丈夫也被偷拍，還不斷騷擾她，連男的行徑讓她快要崩潰，原本不想惹事，沒想到昨天又發生衝突。

簡父表示，連男不斷向環保局檢舉家中排放廢水，自己為此還花費新台幣1萬元抽廁所廢水，連男還是不肯罷休不斷找碴。一名鄰居也指出，簡家和連家疑因土地糾紛積怨已久，數月前，簡家打算施作衛生下水道，材料都已備妥，卻被連家制止。

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至於連家開設的店面，今天則是鐵門拉下無法取得連家回應，不過，有在地民眾表示，她家與連家認識2代超過40年，連家是善良的一家人，不能只聽片面之詞。

簡男17日上午9時許前往派出所自首，警方詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦，經基隆地檢署檢察官複訊後諭令12萬元交保；連男傷勢嚴重仍在住院治療，警方暫無法製作筆錄。（編輯：黃名璽）1140420