康橋男學生未脫險境 將轉北部醫院治療

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（中央社記者鄭維真彰化23日電）康橋國際學校秀岡校區15歲男學生昨天在彰化遭逆向車衝撞，傷勢嚴重，經手術後昏迷指數由3升為8，但仍未脫離險境；家屬評估後續照護等因素，最快今天安排轉至北部醫院治療。

康橋國際學校舉辦單車環台成年禮活動，昨天上午10時許，約30名師生騎單車行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，遭蕭姓男子駕駛自小客車逆向衝撞，導致7名學生及蕭男共8人受傷送醫。

其中1名15歲男學生頭部大面積創傷，昏迷指數3，傷勢最為嚴重，由二林基督教醫院轉院到彰化基督教醫院急救。經彰基醫療團隊昨天初步手術，男學生昏迷指數從原來的3分進步到8分，但仍在加護病房，尚未脫離險境。

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彰化基督教醫院今天上午表示，經彰基醫療團隊全力搶救治療下，目前病患生命徵象穩定，經家屬審慎評估地緣便利與後續照護等因素，在病況許可的前提下，已安排轉送至北部醫院進行後續治療。

彰基醫院說，院方將全力配合轉院作業，並確保病人在轉送過程中，獲得最妥善與安全的照護。（編輯：吳素柔）1140423