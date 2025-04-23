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想吃鴿肉朝鄰居家射擊斃2鴿 花蓮男恐嚇公眾罪送辦

2025/4/23 15:55
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮吉安鄉有民眾通報飼養的鴿子疑遭空氣槍攻擊，有死傷，且監視器拍到有男子持空氣槍朝住家射擊，造成附近居民恐慌；涉案男向警供稱「想抓來吃」，詢後被依恐嚇公眾罪嫌移送。

70歲羅姓飼主向警方表示，在住家飼養鴿子，平時會讓鴿子飛出外，固定時間餵食，日前發現鴿子疑遭人以空氣槍射擊，造成2隻鴿子死亡，多隻鴿子疑因驚嚇逃竄、羽毛脫落等。

羅姓飼主調閱家中監視器影像，發現有人持空氣槍朝屋內射擊，因位處住宅區，飼主及附近居民都很憂心，嚇得趕緊報案。

花蓮縣警察局吉安分局南華派出所17日獲報後，調閱周邊監視器畫面，發現70多歲林姓男子騎機車經過，行經羅姓飼主家門口，朝著門前電線桿射擊後離開。

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警方鎖定住附近林男，經報請花蓮地方法院核發搜索票，前往林男住家搜索，查扣作案用空氣槍；林男向警方表示，與飼主沒有糾紛，單純想抓鴿子吃，但射擊後鴿子掉落屋內，沒辦法撿走。

警方今天說明，將林男作案用的空氣槍送鑑識小隊檢驗，雖射擊力未超過法定標準，但考量朝民宅射擊的行為已影響公共安全，詢後依恐嚇公眾罪嫌及毀損罪嫌，將林男移送花蓮地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1140423

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