非法吸金2年逾2億元 一審13人被判刑、最重8年

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（中央社記者張榮祥台南29日電）林姓男子等13人被控設計規劃「New Club」投資案，2年來非法吸金逾2億元，超過1.1萬人受害；台南地院今天宣判，林男判處有期徒刑8年，其他12人1年2個月至2年不等，可上訴。

台南地方法院今天指出，以林男為首等13人民國106年9月至11月間設計規劃「New Club」投資案，以投資說明會、業務招攬及招待旅遊等方式推廣，107年4月起陸續在台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄設立辦事處，且設置負責人及業務長。

林男等人向有意投資者保證獲利，也向會員保證「1年120%至130%報酬收益」、「1年半至3年3倍獲利（含本金）」及「公司保證30天內收分」等。

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不過，「New Club」投資案因資金調度出現問題，107年9月間起逐漸停止「跳分」、「配送」作業，會員驚覺有異，紛紛要求依約兌現投資收益或返還本金，但林男置之不理。

地院表示，「New Club」投資案，從106年11月至108年12月4日，向1萬1080人非法吸金總額新台幣2億285萬4570元。（編輯：郭諭儒）1140429