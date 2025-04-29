加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部快鐵計畫 陳世凱：安全考量時速無法達到160公里
首頁 / 社會

非法吸金2年逾2億元 一審13人被判刑、最重8年

2025/4/29 19:08（4/29 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
林姓男子等人被控設計規劃「New Club」投資案，2年來非法吸金逾新台幣2億元。台南地方法院29日判處林男有期徒刑8年，其他12人1年2個月至2年不等。圖為台南地院。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月29日
林姓男子等人被控設計規劃「New Club」投資案，2年來非法吸金逾新台幣2億元。台南地方法院29日判處林男有期徒刑8年，其他12人1年2個月至2年不等。圖為台南地院。中央社記者張榮祥台南攝 114年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）林姓男子等13人被控設計規劃「New Club」投資案，2年來非法吸金逾2億元，超過1.1萬人受害；台南地院今天宣判，林男判處有期徒刑8年，其他12人1年2個月至2年不等，可上訴。

台南地方法院今天指出，以林男為首等13人民國106年9月至11月間設計規劃「New Club」投資案，以投資說明會、業務招攬及招待旅遊等方式推廣，107年4月起陸續在台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄設立辦事處，且設置負責人及業務長。

林男等人向有意投資者保證獲利，也向會員保證「1年120%至130%報酬收益」、「1年半至3年3倍獲利（含本金）」及「公司保證30天內收分」等。

google news透過 Google News追蹤中央社

不過，「New Club」投資案因資金調度出現問題，107年9月間起逐漸停止「跳分」、「配送」作業，會員驚覺有異，紛紛要求依約兌現投資收益或返還本金，但林男置之不理。

地院表示，「New Club」投資案，從106年11月至108年12月4日，向1萬1080人非法吸金總額新台幣2億285萬4570元。（編輯：郭諭儒）1140429

#台南地方法院
#台南地院
#桃園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

71
更多編輯台推薦新聞：