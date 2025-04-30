加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台東火警年邁屋主夫妻躲一劫 兒被疑縱火配合警調查

2025/4/30 17:10（4/30 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東市雲南路透天厝民宅30日下午發生火警，消防人員趕抵布設水線，迅速將火勢撲滅，所幸年邁屋主夫妻都在醫院，逃過一劫。中央社記者盧太城台東攝 114年4月30日
台東市雲南路透天厝民宅30日下午發生火警，消防人員趕抵布設水線，迅速將火勢撲滅，所幸年邁屋主夫妻都在醫院，逃過一劫。中央社記者盧太城台東攝 114年4月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東市雲南路透天厝民宅今天下午發生火警，所幸年邁屋主夫妻都在醫院，逃過一劫；親友在火場質疑有家暴前科的屋主兒子放火，但他堅稱沒有，最後遭警帶回協助調查。

台東縣消防局今天下3時許接獲民眾通報，台東市雲南路透天厝民宅1樓冒濃煙，隨即竄出火舌；台東縣消防局及義消趕往現場滅火，附近鄰居表示，屋內有對年邁夫妻。

消防人員迅速將火勢撲滅，進入屋內搜尋無人員受困，經與警方人員聯繫，獲悉屋主年邁夫妻都在醫院。

警消人員滅火過程中，屋主親友接獲通知趕到現場，質疑是屋主兒子陳男縱火，雙方一度爆發口角，陳男向警方堅稱無縱火。

google news透過 Google News追蹤中央社

據現場親友、鄰居表示，陳男是附近頭痛人物，父母親都申請家暴令，前幾天陳男才將父親電動車砸爛；今天下午聽到他與母親吵架，母親離開去醫院照顧父親，沒過多久就發生火警。

陳男則向現場警方與消防人員表示，是1樓變電箱起火引燃，跟他沒關係；警方人員事後將陳男帶回派出所協助調查。（編輯：陳仁華）1140430

#火警
#台東市
#台東縣消防局
#消防局
#頭痛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：