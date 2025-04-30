台東火警年邁屋主夫妻躲一劫 兒被疑縱火配合警調查

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東市雲南路透天厝民宅今天下午發生火警，所幸年邁屋主夫妻都在醫院，逃過一劫；親友在火場質疑有家暴前科的屋主兒子放火，但他堅稱沒有，最後遭警帶回協助調查。

台東縣消防局今天下3時許接獲民眾通報，台東市雲南路透天厝民宅1樓冒濃煙，隨即竄出火舌；台東縣消防局及義消趕往現場滅火，附近鄰居表示，屋內有對年邁夫妻。

消防人員迅速將火勢撲滅，進入屋內搜尋無人員受困，經與警方人員聯繫，獲悉屋主年邁夫妻都在醫院。

警消人員滅火過程中，屋主親友接獲通知趕到現場，質疑是屋主兒子陳男縱火，雙方一度爆發口角，陳男向警方堅稱無縱火。

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據現場親友、鄰居表示，陳男是附近頭痛人物，父母親都申請家暴令，前幾天陳男才將父親電動車砸爛；今天下午聽到他與母親吵架，母親離開去醫院照顧父親，沒過多久就發生火警。

陳男則向現場警方與消防人員表示，是1樓變電箱起火引燃，跟他沒關係；警方人員事後將陳男帶回派出所協助調查。（編輯：陳仁華）1140430