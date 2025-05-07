民代質疑科技執法到處都是 新北：區間測速減違規

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（中央社記者王鴻國新北7日電）國民黨議員陳明義今天質疑全市到處都是科技執法，尤其是北宜公路幾乎整條路都有區間測速，甚至造成塞車；新北市交通局長鍾鳴時表示，區間測速確實能減少肇事跟違規件數。

新北市議會今天進行業務質詢，陳明義就質疑到處都是科技執法，甚至搞到北宜公路有多達6段區間測速，幾乎使得整條路都有區間測速，讓北宜公路在國五通車後還能搞到塞車。

他表示，北宜公路有許多彎道，不是想開快就能開快，甚至可以看到有人以特殊設備來加減速避免被取締，或是在區段終點前減速，等到不會違規時再加速前衝，或是乾脆停車抽菸、喝咖啡、拍照。

他批評，所謂科技執法應該是彌補警力不足的問題，但現在卻太氾濫，各大道路都幾乎設置，局處首長有司機接送，根本不知人間疾苦，只是把執法交由一些學者或科技執法的廠商去主導。

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陳明義以新莊40米寬的領航路為例，速限竟只有30或40公里，讓民眾可能一不小心就受罰；鍾鳴時表示，領航路位處塭仔圳重劃的工區內，未來速限會和地政局再作階段性檢討。

鍾鳴時表示，科技執法成效都會進行長時間的追蹤，根據新北市警局交通警察大隊每個月的統計報告，區間測速確實能減少肇事跟違規件數。（編輯：張銘坤）1140507