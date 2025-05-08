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台中警結合卡拉OK、保全業和校園 共築反詐基地

2025/5/8 12:41
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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中警方日前召集卡拉OK小吃部、KTV視聽歌唱等業者和各級學校幹部，舉辦反詐聯繫會議，透過結合民生業界成立防詐聯防網絡，盼成為新的反詐基地。

台中市警局第二分局今天表示，警方6日下午召集轄內卡拉OK小吃部、KTV視聽歌唱業、保全公司及各級學校校長幹部等代表，舉辦反詐聯繫會議。

台中第二警分局長鍾承志會中表示，識詐宣導希望透過結合民生業界共同打詐，成立防詐聯防網絡。民眾若發現可疑狀況，經報警提供詐團相關線索，即有機會領取警政署「百斬計畫獎五萬」及中市警局「民眾提供犯罪線索協助破案」獎勵金，強化警民打詐力道。

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提到卡拉OK、KTV業者組成防詐聯防網絡。鍾承志說明，店家將在KTV大廳、包廂或卡拉OK小吃點歌空檔，推播識詐短影片，並教育員工辨識詐欺技能，建立「可疑消費客群回報機制」。

鍾承志指出，假投資、假網拍、假交友詐財依然是目前三大高發主流詐騙手法，詐團吸收青少年及學生當車手的案件也年年攀升，透過社群平台假藉高薪、名牌引誘，必須從校園端同步防堵，打造安全校園。（編輯：方沛清）1140508

#台中市
#保全
#校園
#警政署
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