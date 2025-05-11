失業男酷愛香水變裝行竊 北市警鷹眼鎖定法辦

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）失業的38歲劉姓男子因愛好香水，日前竟至北市數間百貨公司行竊多罐單價萬元上下的香水，且為躲避警方查緝，還會變裝和轉乘多種交通工具，經警方鍥而不捨查明身分後依法送辦。

北市警察局大安分局今天透過新聞稿表示，轄下新生南路派出所日前獲報有數間百貨商場櫃位的香水商品陸續遭竊，由於遭竊商品項目特殊且犯案時間密接，立即組專案小組偵查。

警方經調閱監視器影像進行資料比對分析後，確認應為同一人犯案，且發現竊賊於犯案前後會以帽子、雨傘及提袋變裝，企圖遮掩身形和臉部特徵，得手後再刻意混入人潮眾多的商場或夜市。同時，還轉乘多種不同路線捷運及其他交通工具，以規避警方查緝。

初步瞭解，犯嫌於2月中在轄內新光三越百貨偷走3罐單價新台幣7200元的香水；事隔約1週後，又在轄內SOGO百貨竊取單罐1萬6000元的香水，隨後還轉往信義區的百貨公司繼續行竊香水。

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經警方鍥而不捨擴大調閱多支監視器鏡頭比對及多處現地訪查，終於掌握涉案犯嫌為居住於新北市板橋區的38歲劉男，並檢具相關事證向台北地檢署及法院聲請拘票及搜索票，於其住家將他查緝到案，並起獲相關贓證物。

劉男供稱是因相當喜愛香水，但因失業才行竊。警方追查其亦無轉賣等交易行為，全案詢後依刑法竊盜罪嫌送北檢偵辦。（編輯：方沛清）1140511