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台中男醉行路中央持傘攻擊汽機車 違社維法送裁處

2025/5/12 10:43（5/12 11:21 更新）
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王姓男子（左）11日晚間酒後，步行台中西區一處路口，失控持摺疊傘攻擊路過車輛引擎蓋與機車騎士，造成騎士受傷，被警方依違社維法送地院裁處。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月12日
王姓男子（左）11日晚間酒後，步行台中西區一處路口，失控持摺疊傘攻擊路過車輛引擎蓋與機車騎士，造成騎士受傷，被警方依違社維法送地院裁處。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月12日
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（中央社記者蘇木春台中12日電）王姓男子昨天晚間酒後步行台中西區一處路口，於路中央失控持摺疊傘攻擊車輛引擎蓋與機車騎士，造成騎士受傷，雖被害人與王男已達和解不提告，警方仍將依違反社維法送地院裁處。

台中市警察局第一分局今天表示，警方11日晚間9時45分獲報，西區中美街近台灣大道二段附近，有男子酒後於路上攔車引發糾紛，立即派遣警力到場處理。

警方調查，24歲陳男駕駛自小客車、25歲劉女騎乘機車，行經案發路口時，遇28歲王男酒醉步行路中央，陳男與劉女因此停下車輛。

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王男突失控持摺疊傘攻擊陳男車輛引擎蓋，接著又持摺疊傘攻擊劉女，造成劉女下嘴唇挫傷，警方到場將王男控制後，帶回警局偵辦。

警方指出，雖陳男及劉女針對王男毀損及傷害部分，雙方達成和解不提告訴，但王男酒後行為涉違反社會秩序維護法部分，後續將移請法台中地院裁處。（編輯：陳仁華）1140512

#台中市警察局第一分局
#台中地院
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