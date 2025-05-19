彰化男不滿分手殺害前女友判無期 共犯被控制判較輕

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）賴男不滿鄭姓女友提分手，夥同張男持刀到芭樂園砍死鄭女，共同犯殺人罪，賴男遭判無期徒刑、張男判3年6月；彰化地院說明，張男因聽命賴男且受控制，參與程度較低，因此刑度較低。

賴男不滿鄭女提分手，夥同張男持西瓜刀到芭樂園砍死鄭女，彰化地院國民法官法庭15日宣判，2人共同犯殺人罪，賴男處無期徒刑並褫奪公權終身，張男處3年6月刑期。

彰化地方法院今天發布新聞稿說明判決理由，鄭女向賴男提分手後，仍願讓前男友在芭樂場工作維持生活，但賴男砍殺被害人多刀，傷口大且深，且預謀犯案，手段殘忍；賴男雖坦承犯行，但並未出於真摯道歉、賠償，也未對被害人生命逝去感到後悔，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

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至於張男部分，地院指出，依張男開庭時反應、回答問題的陳述及鑑定人鑑定報告，可認定被告為中度智能障礙，符合心智缺陷定義，而張男欠缺深層思考能力，無法深刻認知到殺人行為可能帶來的後果，加上其受到賴男長期控制，生活、工作都仰賴於賴男，在本案中控制能力有顯著減低情形。

國民法官法庭認為，張男參與購刀、找尋被害人、在犯罪現場捆綁被害人雙腳，但張男因聽命賴男，受到賴男生活控制，附隨犯案，客觀參與程度較低，且其並無任何前科，素行良好，如果沒有受到賴男指使，不會犯案，因此判處有期徒刑3年6月，並在執行完畢或赦免後施以監護3年。全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1140519