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新北三峽車輛衝撞 已知多人受傷4命危
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涉恐嚇24名日本政治人物 檢方起訴宜蘭男子

2025/5/19 16:44
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（中央社記者王朝鈺宜蘭19日電）宜蘭縣張姓男子涉嫌以暱稱透過臉書恐嚇日本兩政黨等共24名日本政治人士、團體，留言要引爆汽車炸彈等，檢方偵查後今天起訴張男，並建請法院判處1年以上徒刑。

檢警調查，43歲張男涉嫌在去年11月間，以暱稱透過臉書（Facebook）連續對24名日本政治人士、團體留下恐嚇留言。

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經臉書母公司Meta、日本警方通報後，由刑事警察局展開調查，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經專案小組深入清查日籍受害對象、分析涉案IP網路服務申裝地等相關事證，持搜索票執行搜索後破獲，並扣得作案手機。

檢察官審酌張男利用網際網路匿名跨境連環犯罪，共對24名日本政治人士、團體留言恐嚇，計犯24次恐嚇危害安全罪，引起日本警方高度重視，影響中華民國國際形象，對張男具體求處各次犯行均為有期徒刑2月以上，並應執行有期徒刑1年以上。（編輯：黃名璽）1140519

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