女學生自行離校墜樓死亡 判校方國賠264萬元

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（中央社記者劉世怡台北21日電）宜蘭某國中發生女學生自行離校墜樓案，死者家屬提起國賠訴訟，一審敗訴。二審今天認定，校方未確實掌握高關懷學生危安狀態，有過失，判賠新台幣264萬多元，可上訴。

另一方面，監察院去年6月間通過糾正宜蘭縣政府，認定宜蘭縣府未依法懲處違失教師、督導不力。宜蘭縣府回應，待收到監察院提出的檢討事項後，將就相關內容檢討。

二審台灣高等法院判決指出，死者家屬主張，女學生為高關懷學生，但校方輔導老師未落實輔導機制，校長更未就學生輔導關懷機制負起監督統籌責任，未就女學生曾經自傷行為進行校安通報，並啟動相關處理機制，且大門、圍牆形同虛設，監視器無人觀看，有公共設施設置管理缺失，造成女學生得以離校，全校無人知悉。

家屬主張，女學生於109年11月間前離開班級教室，再走出學校大門後，步行至巿區某市場頂樓墜樓，校方遲至中午才發現女學生不在學校，直到當天下午2時44分，女學生經民眾發現，送醫急救死亡，相距約3個半小時，流失急救機會。

家屬說，6名校方人員（校長、輔導老師、班導及3名科任老師）的過失、校方公共設施設置管理缺失，與女學生死亡結果有相當因果關係，提起國賠訴訟，校方應負損害賠償責任。

一審宜蘭地院判決駁回，家屬不服，提起上訴，二審由高院審理，今天判決某國中應給付家屬共計264萬多元，校長等6人免賠，可上訴。

二審指出，校長等6人被訴有過失侵權行為部分，審酌民法第186條就公務員執行職務的侵權責任，已有特別規定，本件也不適用民法184條一般侵權行為規定，因此仍判6人免賠。

二審指出，某國中未確實掌握高關懷學生危安狀態，過失導致本件事故發生，即校方應依相關規定確實掌握女學生危安狀況及出席狀況，校長應召開工作檢討，並進而研擬日後輔導、評估措施以及危機處置，卻未為之，也沒有就女學生屬於高關懷學生部分，通知她的科任老師等人。

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二審合議庭表示，女學生當天上午下課後，未請假也沒有告知老師及同學，即自行離開班級再離開校園，科任老師雖發現她不在座位上，也只詢問同學，就沒再確認行蹤，也沒有即時通報缺席狀況，使校方遲至當天中午才發現她不在校園。某國中應依國家賠償法，負有損害賠償責任。

合議庭指出，審酌本件某國中與女學生及其家屬的過失責任，認定家屬與女學生負有50%，某國中也是50%，經計算，判決某國中應賠償家屬共計264萬多元，全案可上訴。（編輯：方沛清）1140521

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