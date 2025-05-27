殺人棄屍案 橋頭地院裁定4羈押禁見、1交保

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（中央社記者張已亷高雄27日電）黃姓女藥頭等人疑與林姓男子有糾紛，涉殺害林男棄屍屏東山區。高雄檢警追查，陸續拘提犯嫌到案，橋檢訊後聲押黃女等5人，橋院裁定黃女等4人羈押禁見、1人交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，案件經專案小組偵辦，在20日至22日間陸續拘提黃女、潘姓男子、鄭姓男子、林姓男子及吳姓男子等5人到案，並拘提及通知被告、證人等共9人到場訊問。

檢方表示，黃女等5人涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證及串供之虞，均向橋頭地方法院聲請羈押。經橋院裁定，黃女、潘男、鄭男、林男等4人羈押禁見，吳男因疑似沒有去屏東棄屍，以新台幣5萬元交保。

檢方指出，林男遺體22日經檢察官會同法醫相驗及解剖，為頭部重擊死亡。此案為可能適用國民法官法案件，已啟動「國民法官專責小組」，開啟「偵查公訴合作模式」，由主任檢察官施家榮、陳竹君；國民法官法案件專責檢察官陳秉志、林易志；偵查檢察官陳俊宏、李侃穎等組成辦案團隊深入調查中。

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全案起因林姓男子7日自住家外出後失聯，家屬14日到派出所報案求助，經警方追查，發現林姓男子7日搭他人駕駛車輛到高雄市楠梓、橋頭區等汽車旅館，住宿期間有多輛車進出及會客，另查找到1輛汽車，經鑑識小組採集跡證，發現車內有血跡反應。

警方追查發現黃女等人涉重嫌，黃女有毒品前科，疑與林男有糾紛，拘獲黃女等人到案，後續再尋獲林男遺體。警方調查發現，林男生前曾遭囚禁、毆打並受有刀傷，全案將依殺人等罪嫌偵辦。（編輯：戴光育）1140527